En av de mest populära strömningstjänsterna för video är Amazon Prime Video, inte minst tack vare den relativt låga kostnaden på 69 kronor per månad.

Nu står det klart att kunder i de nordiska länderna kommer få tillgång till ett större utbud inom kort, däribland tv-serierna The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel och Star Trek: Picard samt filmer som Coming 2 America, Tom Clancy’s Without Remorse och Borat Subsequent Moviefilm. Dessutom kommer svenska undertexter att göras tillgängliga för fler titlar än i dagsläget.

– Vi är glada över att kunna öka vår investering i Norden. För våra kunder innebär det tillgång till nya och exklusiva filmer och tv-serier förpackade i ett lokalanpassat användargränssnitt där betalningar nu också kan göras i svenska kronor, säger Martin Backlund som är Head of Content UK & Nordics på Amazon Prime Video i ett pressmeddelande.