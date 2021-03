Funderar du på att teckna ett abonnemang på Viaplay Film & Serier kan vi meddela att priset nu har höjts från 109 till 129 kronor per månad. Ni som redan har ett abonnemang på tjänsten kommer å sin sida att behöva betala det högre priset från och med nästa betalningsperiod.

Enligt Viaplay höjer man priset för att kunna utveckla tjänsten ytterligare, vilket bland annat inkluderar fler originalproduktioner, filmer, tv-serier och barnprogram.

En annan förändring som gjorts i närtid rör Viaplays sportpaket. Tidigare erbjöds just ett sådant, som även inkluderade tv-serier, för 399 kronor i månaden. Detta går över huvud taget inte längre att teckna hos Viaplay, utan kunderna hänvisas till allt-i-ett-lösningen Viaplay Total för 449 kronor i månaden.

I ett mejl till M3 uppger Viaplay att intresset för enbart sport var för lågt, varför man inte längre erbjuder ett sådant paket.

– Vi är nu harmoniserade i Norden, eftersom vi inte haft ett sportpaket i både Norge och Finland på ett bra tag. Vi behåller sportpaketet för våra befintliga kunder, skriver Viaplay i sitt svar till oss.

Expressen kunde dock i går berätta om att en del långvariga sportpaket-kunder mötts av en prischock i samband med omstruktureringen. Det rör sig om kunder som under lång tid endast betalat 199 kronor i månaden för sportutbudet, ett erbjudande som kommer att upphöra under våren. I en kommentar till tidningen uppger Viaplay att just den ändringen görs av rättviseskäl gentemot kunder som betalar mer.

I sammanhanget kan nämnas att det även finns en reklamfinansierad gratisversion av tjänsten kallad Viafree. Här är emellertid utbudet betydligt mer begränsat.