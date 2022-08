Har du ett abonnemang på Amazon Prime Video kan du se fram emot flera nya filmer och tv-serier under den kommande månaden.

Det stora dragplåstret den här gången är Sagan om Ringen: Maktens Ringar, en påkostad fantasyserie som utspelas tusentals år före händelserna i Peter Jacksons hyllade filmer. Premiärdatumet är satt till den 2 september.

Redan på fredag kan du se Samaritan, en ny superhjältefilm med Sylvester Stallone i en av huvudrollerna.

Den 16 september är det premiär för Goodnight Mommy, en ny thriller där två tvillingbröder börjar fundera på om deras mamma verkligen är deras mamma. I huvudrollerna ser vi Naomi Watts, Cameron Crovetti, Nicholas Crovetti och Peter Hermann.

En annan nyhet är Jungle, ett musikaliskt drama i sex avsnitt som får premiär den 30 september.

Dessutom kan prenumeranterna se fram emot nya avsnitt av A League of Their Own, en tv-serie som berättar historien om de första kvinnorna som spelade baseboll.

