Har du ett abonnemang på Amazon Prime Video kan du se fram emot flera nya filmer och tv-serier under mars månad.

Redan på fredag är det premiär för Coming 2 America, den efterlängtade uppföljaren till den populära komedifilmen En Prins i New York från 1988. Precis som då spelar Eddie Murphy, Arsenio Hall och James Earl Jones några av de ledande rollerna.

Vad gäller tv-serierna är det stora dragplåstret Invincible, en animerad superhjälte-serie från skaparen av The Walking Dead. De tre första avsnitten släpps den 26 mars och sedan släpps tre nya avsnitt varje fredag fram till den 30 april.

Utöver Coming 2 America och Invincible erbjuds filmerna Bohemian Rhapsody, Assassin’s Creed, The Big Short, Unfinished Business, Daddy’s Home 2, Widows och Downsizing, samt tv-serierna Making Their Mark, La Templanza och If You Give A Mouse A Cookie.