De flesta som har spelat eller kollat på spelet Rainbow Six Siege känner garanterat till namnet "Pengu". Han har nämligen suttit på tronen som den bästa och mest väldekorerade spelaren i spelets historia. De senaste fem åren har Pengu, tillsammans med sina tidigare lag Penta och G2 Esports, präglat spelets e-sportsscen genom att vinna flera mästerskap.

It's been FIVE years.

Five years of living my childhood dream, and getting to experience the most incredible things.



I have stepped down as an active pro league player active as of this tweet.



I cant wait to show you what the future holds. But for now.

we gotta be patient.