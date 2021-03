Den taiwanesiska spelutvecklaren Red Candle Games skriver nu via Twitter att de återigen börjat sälja sitt kontroversiella skräckspel Devotion DRM-fritt via sin egen onlinebutik. Något som först uppmärksammades av The Verge.

Devotion släpptes ursprungligen på Steam i februari 2019 men togs bort kort efter att det uppmärksammats att spelet innehöll en poster där det stod, ungefär, "Xi Jinping Nalle Puh-fjant".

Kinas president Xi Jinpings utseende har flera gånger jämförts med Nalle Puh och bilder och texter som tar upp detta har börjat censureras av kinesiska myndigheter. Postern gav upphov till en kontrovers som gjorde att flera Steam-användare lämnade negativa recensioner om spelet. Devotion fick i övrigt ett positivt mottagande bland spelare och kritiker.

Red Candle Games sa vid tillfället att de tog bort spelet av tekniska och kvalitetsrelaterade orsaker, samt att de skulle gå över materialet igen så och se så inget otillbörligt kommit med.

Devotion skulle därefter släppas på GOG innan spelbutiken drog sig ur avtalet i december 2020. Vid tillfället skrev de att "efter många meddelanden från spelare så har vi beslutat att inte lista spelet i vår butik"

Varken Steam eller GOG säljer i dagsläget Devotion utan spelet är bara tillgängligt via Red Candle Games egen onlinebutik. Det är oklart om postern som startade kontroversen fortfarande är med i spelet.

