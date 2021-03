Kinas regering förbjuder nu myndighetspersoner, landets militär och anställda inom statligt ägda företag att köra Teslas fordon. Detta med anledning av en möjlig risk för datainsamling, rapporterar The Wall Street Journal, via The Verge.

Beslutet ska ha kommit efter en säkerhetsanalys som varnade för att Teslas kameror konstant kan spela in och att möjligheten finns att materialet hamnar i USA.

Tesla blev för första gången vinstdrivande under 2020, mycket tack vare att företaget är mycket populärt i Kina, som är världens största marknad för elbilar. Tesla öppnade sin första gigafabrik i Kina i Shanghai 2019.

Tesla har inte kommenterat det hela men refererat The Wall Street Journal till ett tidigare uttalande gällande datainsamling i Kina som säger att Tesla värnar om användarens privata data och att företaget följer landets lokala lagar och regleringar.

