Elon Musk meddelade tidigt i morse svensk tid att det nu går att betala för en ny Tesla med kryptovalutan Bitcoin. I ett uppföljande meddelande på Twitter skrev han att Tesla driver egna Bitcoin-noder med kod utvecklad internt och öppen källkod.

Inbetalade Bitcoin kommer inte konverteras till traditionell valuta utan behållas. Till att börja med gäller betalning med Bitcoin enbart i USA och Tesla har lagt upp en sida med frågor och svar, rapporterar The Next Web.

Tesla köpte i februari Bitcoin för knappt 13 miljarder kronor. Priset på Bitcoin har det senaste året ökat med 750 procent.

