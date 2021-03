Har du lyckats lägga vantarna på grafikkortet Nvidia Geforce RTX 3090 har du nu möjlighet att strömma dina spel på Steam i 8k-upplösning. Det förutsätter förstås att du har en tv-apparat eller bildskärm med lika hög upplösning också.

Det bör i sammanhanget påpekas att det är relativt få spel som är spelbara i 8k-upplösning i dagsläget. I ett test från vår amerikanska systersajt PC World går det att få ut runt 60 bildrutor med sekund i Grand Theft Auto V, Strange Brigade och F1 2020, men genomsnittet ligger på 35 bildrutor per sekund. I spel som Shadow of the Tomb Raider laggar till och med menyerna.

Med tanke på att 8k-upplösning innebär fyra gånger fler pixlar än 4k-upplösning är det egentligen inte så konstigt att det är få spel som är fullt spelbara i dagsläget. Men i takt med att teknikutvecklingen går framåt lär det bli betydligt fler så småningom.