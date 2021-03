Vilket är världens mest värdefulla mediavarumärke? Varken Star Wars, Marvel eller Hello Kitty, utan Pokémon, som i år firar 25-årsjubileum.

Det påstår Safebettingsites i en ny rapport som visar att Pokémon har passerat 100 miljarder dollar (cirka 860 miljarder kronor med dagens växelkurs) i försäljning sedan starten 1996 när det första spelet släpptes på Game Boy i Japan och blev en succé.

Pokémon fortsätter röna framgångar. Det populära ar-spelet Pokémon Go fyller fem i sommar och är alltjämt populärt. På Nintendo Switch finns spel som Pokémon Sword and Shield och Let's Go, Pikachu. Animéserien strömmar på Netflix och en spelfilm med Ryan Reynolds i rollen som Pikachu drog in flera miljarder kronor i biljettintäkter.

Tvåa på listan är enligt Safebettingsites statistik Hello Kitty med 84,5 miljarder dollar i totalintäkter, följt av Disneys Nalle Puh och Musse Pigg med 80,3 miljarder dollar var, Star Wars med 68,7 miljarder dollar och därefter Disneyprinsessor, Anpanman (en japansk tecknad figur), Marvel Cinematic Universe, Super Mario och Harry Potter.