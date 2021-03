Netflix har får mersmak för anime sedan tjänstens serie Blood of Zeus gjorde succé förra året.

Under 2021 ska Netflix bland annat släppa en adaption av den japanska mangan record of Ragnarok, med premiär i juni. På listan finns också Yasuke, Resident Evil: Infinite Darkness, samt The Way of The Househusband, skriver Bloomberg.

Totalt rör det sig om 40 nya anime-serier under 2021, vilket är en fördubbling mot 2020, skriver Variety.