Version 1.2 av Cyberpunk 2077 skulle egentligen redan ha kommit, men hacket mot utvecklarna på CD Projekt Red försenade den några veckor. Under måndagen släpptes den till slut, och många spelare har redan fått ner den och börjat testa.

Uppdateringen väger in på 34 gigabyte eller mer och är ute för både pc och konsoler. Stadia-versionen ska uppdateras senare i veckan.

Hela listan över ändringar hittar du här. Den har över 500 punkter uppdelat i olika områden som uppdrag, gränssnitt och stabilitet. Den senare är förvånansvärt kort med tanke på hur mycket problem med prestanda och krascher spelare har haft, men punkterna är inte heller särskilt specifika. Punkt tre lyder till exempel ”various optimizations and improvements in shadows, shaders, physics, workspot system, spawn system, scene system, animation system, occlusion system, and facial animations system.”

Utöver fixar och förbättringar har utvecklarna även lagt till några nya funktioner, bland annat stöd för strålspårning på AMD:s nya Radeon RX 6000-serie.

En snabb titt på Reddit visar att utvecklarna fortfarande har mycket kvar att göra, med både kvarstående buggar från innan och en och annan ny bugg, men många som kommenterar verkar också vara imponerade av hur mycket de har lyckats fixa på några månader.