I slutet av 2024 planerar Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) att färdigställa den nya wifi-standarden 802.11bf, skriver The Register.

Det handlar om en teknik som kallas ”wifi sensing” och går ut på att mäta hur signalerna som skickas mellan olika basstationer och enheter påverkas av omgivningen, i syfte att uppfatta föremål och levande varelser och mäta hur de rör sig.

Målet är alltså att förvandla wifi-nätverk till avancerade sensorer som kan känna av allt som befinner sig i omgivningen, inklusive människor.

I en ny rapport skriver Francesco Restuccia på Northeastern University om tekniken, och påpekar att utvecklingen av standarden hittills knappt har berört integritetsaspekten, trots att det finns enorma risker med osynlig trådlös övervakning. I teorin skulle en illasinnad person kunna läsa av exempelvis hur dina fingrar rör sig på tangentbordet och på så vis komma över lösenord och annat.