Periscope, appen som en gång i tiden populariserade livesänt innehåll från mobilen, stänger idag ner. Appen har plockats bort från appbutikerna och har börjat avsluta sina funktioner. Periscope-användare kommer fortfarande ha möjligheten att ladda ner sin data genom Twitter.

Periscope lanserades under 2015 varpå Twitter tog över ägandet av tjänsten i mars samma år. Mot slutet av 2015 utsåg Apple Periscope till årets app. Under 2016 integrerades livesändningstjänsten sedan med både Gopros produkter såväl som Twitter-appen.

I december 2020 meddelade Twitter att de beslutat att lägga ner Periscope till följd av ett minskat antal användare och att appen mest blivit en teknisk börda att hantera.

Live-sändningsmöjligheterna via Twitter kommer däremot att finnas kvar även om Periscope inte längre gör det.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.



We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.



