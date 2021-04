Utvecklaren TT Games meddelar nu att de valt att försena sitt kommande Lego Star Wars: The Skywalker Saga på obestämd tid.

Spelet som presenterades under 2019 var ursprungligen tänkt att släppas under 2020 innan det försenades till våren 2021 till följd av coronapandemin. Vad den nya förseningen beror på går utvecklaren inte in på. Att ett spel försenas på obestämd tid är relativt ovanligt.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga är nästa del i den mycket populära Lego Star Wars-serien och det första spelet som ger sig på att skildra samtliga Star Wars-filmer i huvudserien i spelform.

