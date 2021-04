Sony lanserar nu en egen streamingtjänst, Bravia Core, som ingår för köpare av företagets nya produktserie med Bravia XR tv-apparater.

Bravia Core är framtagen tillsammans med Sony Pictures Entertainment och bjuder på ett urval av de senaste storfilmerna såväl som klassiker och den största samlingen av Imax Enhanced-filmer. Bravia Core är också först på marknaden med tekniken "Pure Stream" som lovar att ge nära exakt kvalitet motstarande UHD BD vid strömning upp till 80 Mbps.

Ägare av Bravia XR tv-apparater kommer kunna lösa in filmer med Bravia-poäng från en samling på över 300 titlar. Filmerna i urval är Venom, Pelle Kanin, Ghostbusters, Blade Runner 2049 och Jumanji: The Next Level. För modellerna A90J och Z9J ges 10 filmpoäng medan övriga Bravia XR-modeller får 5 poäng. Utöver dessa titlar kommer det också finnas ett samling filmer som går att streama fritt genom Bravia Core.

