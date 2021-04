Ring har nu lanserat sin nya säkerhetskamera Floodlight Cam Wired Pro och sin nya videodörrklocka Ring Video Doorbell 4.

Floodlight Cam Wired Pro är en utomhuskamera med strålkastare, 3D-rörelsedetektering, fågelvy och mörkerseende i färg samt en siren. Säkerhetskameran kan övervaka ett område med hjälp av rörelseaktiverad LED-belysning och HD-video. Nya Audio Plus ska också förbättra ljudet och förhindra eko för säkerhetskameran som även fungerar för tvåvägssamtal. Kameran kan kopplas till wifi och kabelanslutas på utsidan för säker strömförsörjning. Användare kan sedan hålla koll via mobiltelefonen eller en Alex-ansluten enhet. Det går också att ställa in kamerans rörelsezoner och privata zoner för att anpassa upptagningsområdet.

Ring Video Doorbell 4 är sedan en batteridriven videodörrklocka med avancerad rörelsedetektering, förhandsinspelningsfunktion i färg, dual-band wifi-anslutning, tvåvägssamtal, anpassningsbara integritetsinställningar och en 1080p HD-kamera.

Floodlight Cam Wired Pro kommer bli tillgänglig inom de kommande månaderna via Ring.com och Amazon.se. Pris ligger på 2799 kronor.

Ring Video Doorbell 4 kommer bli tillgänglig 5 maj för 2199 kronor via Ring.com och Amazon.se.

