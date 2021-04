De senaste åren har toppskiktet i Counter-Strike: Global Offensive präglats av spelare och lag från Europa. I ett försök att ändra på detta inledde den amerikanska organisationen Cloud9 en ambitiös satsning på ett transatlantiskt lag.

För ett halvår sedan anlitades kommentatorn och analytikern Henry "HenryG" Greer som manager och tränare. Han gavs väldigt fria tyglar och stora summor spenderades för att värva spelare till det potentiellt nya topplaget.

Today's the day that @Cloud9 and myself will be parting ways.



Thanks to @JackEtienne for the opportunity and the players for their hard work and time.



It's truly a shame how things panned out with a lot of mitigating circumstances but plenty of positive memories, too.