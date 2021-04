Actionspelet The Last of Us, som ursprungligen släpptes 2013 till Playstation 3, ska vara på väg att få en remake till Playstation 5, rapporterar Bloomberg.

The Last of Us har sedan tidigare även fått en Remaster till Playstation 4 som släpptes 2014 till Playstation 4. Under 2020 släppte utvecklaren Naughty Dog också en uppföljare, The Last of Us Part 2, till Playstation 4.

Enligt Bloombergs uppgifter ska Naughty Dog sköta utvecklingen av remaken av originalspelet tillsammans med Sonys Visual Arts Support Group. Det är just nu oklart i vilket utvecklingsstadie remaken befinner sig i och när den kan tänkas släppas.

