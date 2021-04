En av världens största och mest välkända filmkompositörer, Hans Zimmer, som ligger bakom musiken till filmer som Lejonkungen, Gladiator, Pirates of the Carribean, The Dark Knight och Inception, har nu komponerat ringsignalen och övriga mobilljud för Oppos senaste mobil X3 Pro, rapporterar The Verge.

I en promofilm för Oppo säger Hans Zimmer att:

"Jag vill att ringsignalen ska öppna en dörr som säger att möjligheten finns att känna något."

Han säger också att designen av ringsignalen dels inspirerats av coronapandemin.

"Hela vår värld förändrades på grund av pandemin och på ett väldigt grundläggande sätt, konceptet med fysisk kontakt försvann. Jag kände på något sätt att det var min plikt som musiker att hitta ett sätt att ersätta en liten bit av det själsliga som går från ett hjärta till ett annat."

Om du tittar på klippet kan du höra den nya ringsignalen mot slutet. The Verge har i sin artikel också fått lov att publicera ljudklipp för mobilens alarm-, sms- och notifikationsljud som också är komponerade av Hans Zimmer.

