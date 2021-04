Förra året präglades av planeringssvårigheter då så gott som samtliga turneringar behövde byta plats, skjuta på datumet eller ställa in hela eventet. Flera mästerskapsturneringar har helt sonika skjutits upp och få spel har lyckats utse en världsetta under 2020. Den gemensamma nämnaren för problemen var naturligtvis covid-19-pandemin.

Nu har arrangörerna däremot haft lång tid för planering, och även om det kommer vara publikfritt planerar de flesta för mästerskap på plats. Här är de största eventen att ha koll på under året.

Counter-Strike: Global Offensive

Det populäraste och mest välkända spelet i Sverige i e-sportsammanhang är CS:GO. Här hålls alltid spännande matcher i olika turneringar där prispotten i de största ligger mellan 700 000 upp till två miljoner dollar.

Spelare/lag att hålla koll på

CS:GO är den e-sport med flest svenska toppspelare och som dessutom har helsvenska lag. De största är Ninjas in Pyjamas och Fnatic som båda räknas till de 20 bästa lagen i världen. Båda lagen har stor möjlighet att ta sig vidare till årets största turnering, där de i såna fall skulle få spela på hemmaplan.

ESL One Cologne

Spelas 6 – 18 juli.

Foto: Foto: Bart Oerbekke / ESL Freddy "KRIMZ" Johansson spelar för Fnatic.

En av årets mest prestigefyllda turneringar, som år efter år lyckas bjuda på högkvalitativt spel. Föregående år drabbades turneringen av restriktionerna runt pandemin och fick därför spelas online istället för på den klassiska arenan Lanxess. I år är planen däremot att spela matcherna på plats.

Läs mer om ESL One här!

PGL Major Stockholm 2021

Spelas 23 oktober – 7 november.

Den första majorn sedan 2019 kommer att spelas på svensk mark. Det blir första gången sedan 2014, som då spelades under Dreamhack Winter i Jönköping. Den här gången kommer årets största turnering att spelas i Ericsson Globe. Efter att föregående års turneringar har blivit uppskjutna kommer denna turnering nu ha en extrastor prispott där lagen tävlar om två miljoner dollar.

Läs mer om PGL Major här!

Blast Premier: Global Final 2021

Spelas 14 – 19 december.

Detta blir den sista stora turneringen innan årets slut. Även denna turnering hoppas på att kunna spelas på plats.

Läs mer om Blast Premier här!

League of Legends

Den största publik-e-sporten är tillbaka för ytterligare ett års intensivt spelande. League of Legends är en av få e-sporter som faktiskt höll ett världsmästerskap under 2020, där de olika regionerna gjorde upp på plats i Kina.

Spelare/lag att hålla koll på

LoL har flera svenska spelare med i högsta ligan i Europa. Den mest kända är ‘’Rekkles’’ som nyligen bytte lag till G2 esports efter en sexårig karriär i Fnatic. I laget Rogue spelar ‘’Larssen’,’ som i helgen tog en andra plats i vårens ligaspel. Astralis, Excel och SK Gaming är ytterligare tre lag som har svenskar i sin uppställning, vilket gör att sju svenskar representeras på den högsta elitnivån.

Summer Split 2021

Spelas 4 juni – 1 augusti.

Årets andra ligaspel startar, som namnet påvisar, till sommaren. Här kommer de olika regionerna att spela ett ligaspel i respektive världsdel. Den europeiska ligan heter LEC. De lagen som placerar sig bäst får en inbjudan till det kommande världsmästerskapet.

Läs mer om Summer split här!

2021 World Championship

Spelas: Okänt.

Årets mästerskap kommer även detta år att spelas i Kina. Detta är på grund av pandemin, då förra årets publik inte fick möjlighet att vara på plats i arenan. Den här turneringen är vanligtvis det största e-sport-eventet varje år där tittarsiffran brukar slå nya rekord.

Dota 2

Fram till att årets största turnering kommer att hållas spelas flera turneringar i olika delar av världen.

Spelare/lag att hålla koll på

Dota 2-scenen är som alltid välrepresenterad av svenska spelare. I organisationerna Alliance och Team Liquid har båda lagen tre svenska spelare vardera och i laget Team Secret spelar Ludwig "zai" Wåhlberg som nyligen tog en fjärdeplats i den senaste majorn.

Dota Pro Circuit 2021

Spelas (EU): 13 april – 19 maj.

Turneringsspelet DPC är en struktur för att få fram vilka lag som får spela i världsmästerskapet. Den kommande europeiska turneringen Dreamleague Season 15 är näst i tur för regionens lag för att försöka säkra sina platser.

Läs mer om Pro Circuit här!

The International X

Spelas: Augusti (prel).

Förra årets världsmästerskap, mer känt som The International, kunde inte spelas 2020. Turneringen skulle till råga på allt ha avgjorts under festliga former i Ericsson Globe i Stockholm. Svenskarna kommer däremot att få en andra chans att se den största prispotten, i e-sportverksamhet, delas ut. Över 40 miljoner dollar kommer att stå på spel när lagen samlas på svensk mark.

Dreamhack

Spelas: Kontinuerligt.

Dreamhack är känt som världens största lan-party, och bjuder på tävlingar i flera olika e-sporter. Inte heller detta år kommer det att äga rum, däremot håller organisationen flera turneringar online, tillsammans med ESL, för att fortsätta ge sina supportrar matcher av högsta nivå.

Rainbow Six Siege

2020 och början på 2021 har varit en bra tid för "R6" som ökat i antal spelare och livetittare på olika streamingplattformar.

Six Invitational 2021

Spelas: 5 maj –

Planerna för det inofficiella världsmästerskapet Six Invitaional 2021 lades på is för några veckor sedan. Nu har dock nya planer gjorts och turneringen kommer att spelas i maj med samma lag som skulle ha spelat vid originaltillfället. I år kommer turneringen spelas i Paris, Frankrike istället för sin vanliga geografiska plats i Montreal, Kanada.

Läs mer om Six Invitational här!

Rocket League

Det populära bilfotbollsspelet har till den senaste säsongen gjort en större justering på formatet, som nu spelas under en längre period med flera mindre turneringar. Varje mindre turnering ger lagen poäng för att senare kunna kvalificera sig för världsmästerskapet.

Spelare/lag att hålla koll på

Den fyrfaldige världsmästaren Turbopolsa är fortfarande en av de bästa spelarna i världen, som tillsammans med sitt lag Team Envy i Nordamerika kommer försöka göra allt för att ta säkra sin femte guldmedalj.

RLCS X

Den europeiska majorn spelas 15 – 16 maj.

Den nordamerikanska majorn spelas 22 – 23 maj.

Samlingsnamnet RLCS X är för hela säsongen som startade med turneringar under hösten 2020. Nu närmar sig slutstriden och endast en Major, av tre, återstår innan det är dags för världsmästerskap.

Läs mer om RCLS X här!

RLCS X World Championship

Spelas: Okänt.

Efter att förra säsongens världsmästerskap ställdes in är det ännu inte bekräftat om/hur detta år kommer att genomföras. Både spelarna och supportrarna längtar dock efter att se de olika regionerna ställas mot varandra i ett avgörande om vilken världsdel som är bäst.