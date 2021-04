Förvänta dig inte att nästa generation av Nvidias grafikkort för gamers kommer släppas i år.

I samband med Nvidias GTC 2021-event presenterade företagets vd, Jensen Huang, Grace, företagets nya Arm-baserade CPU:s för datacenter. Samtidigt visade Jensen Huang också upp en bild med en tidslinje för företagets planer.

Foto: Nvidia

I bilden går det att avläsa att uppföljaren till Nvididas senaste Ampere-arkitektur, kallad "Ampere Next", kommer att dyka upp först under 2022. Därefter är "Ampere Next Next" tänkt att släppas 2024.

Detta tyder alltså på att eventuella Gefore-grafikkort som släpps senare i år kommer vara baserade på den existerande Ampere-arkitekturen. Nvidias "RTX 4080"-kort lär alltså inte släppas i år.

