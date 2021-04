Årets topptelefoner från Sony har sett dagens ljus under en presskonferens på onsdagsmorgonen. Det rör sig om superlyxiga Xperia 1 III och den blott aningen mindre lyxiga Xperia 5 III. Det var ett tag sedan Sony vek in på det mer specialiserade film- och fotospåret och företaget verkar inte ha några planer på att sluta med det. De nya toppmodellerna kommer fullproppade med vassa (och udda) funktioner på dessa områden.

Kamerakalas med Alpha-teknik

Xperia 1 III och 5 III har utrustats med en variabel telefotokamera som blixtsnabbt kan växla mellan två olika zoomlägen: 70 och 105 millimeter. Mobilerna har också stöd för dual pixel-autofokus, vilket gör att det går blixtsnabbt att hitta fokus när du byter läge. Totalt sitter fyra respektive tre kamerasensorer på baksidan, och tre av dem har optisk bildstabilisering.

Xperia 1 III är utrustad med real time-tracking-teknologi som vanligen återfinns i Sonys Alpha-kameror. Denna möjliggör precis spårning av rörliga objekt och säkerställer att skärpan konstant ligger på exempelvis ett ansikte. Såväl 1 III som 5 III ska kunna leverera en serie om 20 bilder där objektet hela tiden är i fokus.

Xperia 1 III.

Sony har också lagt mycket krut på att förbättra telefonernas ögon-autofokus, en trend som företaget investerat i under flera år. Något annat som återkommer är Photography Pro-läget som ska imitera inställningsupplevelsen från professionella kameror. Hobbyfotografen som börjar bli lite virrig av alla avancerade funktioner kan glädjas åt nya Basic Mode, som ger snabb åtkomst till de mest använda inställningarna.

Båda telefonerna kan spela in 4k-filmer i 120 bilder per sekund med huvudsensorn, men även välja att anpassa inspelningarna till Sonys omhuldade 21:9-format (upp till 60 fps) för en mer bioaktig känsla. Sony har hällt in en mängd funktioner för aspirerande mästerfilmare, vilka inkluderar allt från reducering av vindbrus till förinställbara färgfilter och snabb tillgång till mängder av inspelningsinställningar.

4k, oled och 120 Hz

Allt detta behöver naturligtvis återges på den vassaste av skärmar. Sony Xperia 1 III kan skryta med oled-panel med 4k-upplösning, HDR och 120 Hz bilduppdateringsfrekvens. Formatet är fortsatt avlånga 21:9 och skärmstorleken ligger på 6.5 tum. Xperia 5 III kör också på oled, men saknar 4k-upplösning och har en 6.1 tum stor skärm.

Xperia 5 III.

Telefonerna är inte bara optimerade för att skapa film – utan också för att titta på den. De använder bland annat HDR-remastringsteknik från företagets Bravia-tv, och även årets modeller har stöd för Dolby Atmos-ljud. Det finns speciella lägen för att både ljud och bild ska upplevas så nära filmskaparens avsedda slutresultat som möjligt. Xperia 1 III har också stereohögtalare placerade på telefonens framsida som enligt Sony ska vara 40 procent mer kraftfulla än de i Xperia 1 II.

Mobilgaming blir allt hetare, och Sony hänger förstås på. I de nya Xperia-flaggskeppen finns bland annat möjligheten att justera ned rörelseoskärpa i snabba spel, pilla med vitbalansen och gammakorrigering som ska göra det lättare att se motståndare i dunkel belysning. Detta görs i Sonys egen Game Enhancer-app. Sony behåller också hörlursuttaget på sina mobilflaggskepp vilket gör det lättare att använda dina favorithörlurar, hur ålderstigna de än må vara.

Släpps senare i år – priser okända

I övrigt ser Sony ut att bjuda på allt man kan förvänta sig av en topptelefon 2021. Årets fetaste Qualcomm-krets, Snapdragon 888G, driver byggena, som också får tillgång till snabba 5G och Wifi 6. Xperia 1 III och 5 III får ett 4 500 mAh stort batteri att kalasa på, som ska kunna laddas till hälften på en dryg halvtimme. Xperia 1 III får dessutom stöd för trådlös laddning och en funktion som låter mobilen fungera som laddplatta för andra enheter.

Xperia 1 III får en något lyxigare design med metall och glas stöpt i den senaste Gorilla Glass-tekniken Victus, som ska vara den tåligaste hittills. Båda mobilerna är i klassisk Sony-anda IP 65/68-certifierade, vilket gör dem täta mot damm, såväl som långvariga vattenbad på 1,5 meters djup och lågtrycksstrålar.

Precis som i fjol är Sony sparsamma med att delge information om pris och tillgänglighet. Exakt vad Xperia 1 III och 5 III kan tänkas kosta och när de släpps i Sverige vet vi inte ännu. I sommar någon gång verkar de landa i butik, det är allt vi har att gå på. Stay tuned, helt enkelt!