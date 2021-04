Förra våren lanserade Samsung en ny tv kallad The Terrace, en del av företagets satsning på unika tv-apparater med mer speciella användningsområden där vi även hittar modellerna The Frame, The Sero och The Serif.

The Terrace är en tv ämnad för utomhusbruk, till exempel vid uteplatsen eller intill en bassäng. Den har kapplingsklass IP55 och tål därmed regn och annat rusk, och kan användas mellan −31 och 50 °C. Ljusstyrkan har pressats upp till 2 000 nits för att se till att du kan se innehållet ordentligt även på soliga dagar.

Nu har Samsung öppnat för förköp av tv:n i Sverige, och har därmed presenterat svenska priser. The Terrace finns i tre storlekar, med följande priser:

55 tum: 39 990 kronor.

65 tum: 49 990 kronor.

75 tum: 64 990 kronor.

Tv:n börjar skickas till kunder från 10 maj.