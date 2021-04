Det var i början av året som nyheten om att Fnatic-spelaren Robin ‘’Flusha’’ Rönnquist skulle lämna laget. Han hade då varit med i organisationen från och till ända sedan 2013 och varit med under några av de största turneringarna och prestationerna. 2014 blev han rankad som näst bäst i världen av HLTV:s rankinglista och har dessutom vunnit tre majors.

De fyra senaste månaderna har "Flushas" framtid varit osäker, men rykten om att han var i färd med att starta ett lag har förekommit. Nu är det också bestämt att Flusha och Miikaka ‘’Sunny’’ Kemppi har hittat en laguppställning de är nöjda med. De har dessutom säkrat en organisation, som kommer att bli offentlig inom en snar framtid.

Finally today i get to announce the team project we have been working on for the past few months.

Not everything is set in stone regarding lineup but for now it is:

flusha

suNny

sergej

espiranto

Calyx



We have an organisation supporting us that will go public in the near future!