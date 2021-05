Testad produkt: Nest Hub (Gen 2)

Pris: 1 149 kronor på Media Markt

Alla har vi väl någon gång haft en olustig känsla av att någon tittar på oss när vi sover? Eller kanske rentav vällustig, som i Cecilia Vennerstens kärleksballad "Det vackraste" från 1995? Nu har även Google hakat på trenden med andra generationens Nest Hub, tänkt att placeras i sovrummet. Men – och det här viktigt – Googles uppdaterade skärmhögtalare är inte försedd med kamera, utan använder sig i stället av radar för att läsa av våra sömnmönster. Blev det mindre obehagligt nu?

Betyg 4 av 5 Omdöme Nya generationens Nest Hub är en välbalanserad produkt, lämplig för en rad olika ändamål. Sömnspårningsfunktionen gör den till en intressant pryl att ha i sovrummet, men den kan likväl användas för musik- och videostreaming och grundläggande kontroll av uppkopplade prylar i Home-ekosystemet. Prislappen på 1 149 kronor är inte speciellt blodig den heller. Positivt Läcker och funktionell skärm.

Lättbegriplig sömnanalys.

Erbjuder mycket för pengarna. Negativt Något långsam att navigera med.

Geststyrningen tillför inte mycket.

Smidig och lättanvänd hubb

Förra Nest Hub gjorde sig kanske allra bäst i köket, men i år vill Google alltså hjälpa oss att förbättra sömnen. Den största nyheten är då själva sömnanalysen, men 2021 års variant av Nest Hub har dessutom fått fetare basåtergivning för bättre musikupplevelse. Med skärmen går det, precis som tidigare, att styra streaming, kolla vädret och kontrollera dina uppkopplade hemmaprylar. För dig som inte vill pilla går det naturligtvis lika bra att styra Google-assistenten med röstkommandon. Den lyssnar bra och kan uppfatta minsta viskning, även om det skvalas musik i bakgrunden.

Nya Nest Hub går snabbt att komma igång med för den som har ett konfigurerat Google Home-ekosystem sedan tidigare. Den enda nyheten är att du ombeds ligga still och andas lugnt en gång under installationsprocessen eftersom enheten ska lära sig hur du ligger och hur långt bort den är placerad från sängen. När detta är klart är det dags att vänta in första natten och de mätningar som ska utföras.

Utseendet är i stort sett identiskt med föregångaren, så när som på ett ökat omfång på ett par millimeter. Nest Hub är överraskande liten och nätt och borde vara lättplacerad på alla utom de mest pyttesmå sängborden. Lcd-pekskärmen lämnar ingenting att önska avseende kvalitet – den känns skarp och färgstark – och tack vare ljussensorn gör den ett fenomenalt jobb med att anpassa ljusstyrkan. Bakbelysningen blir aldrig störande, inte ens i ett becksvart sovrum.

Framsidan är glastäckt från kant till kant, men skärmytan är långt ifrån samma proportioner. Här är det snarare en ganska fet ram runtom 7-tumsskärmen som känns omodern, även om den förvisso gömmer en del av tekniken därunder. Bland annat två fjärrfältsmikrofoner (mikrofonerna är totalt tre till antalet) och den nya spejsade Soli-sensorn som både känner av ljusförhållanden, temperatur, rörelse och ljud.

Godkänt ljud, men långsamt gränssnitt

I den tygklädda foten sitter ett 1,7-tums högtalarelement som pumpar ut musik i väl godkänd "sovrumskvalitet". Så länge du inte drar på allt för höga volymer lär du bli nöjd med ljudkvaliteten i andra generationens Nest Hub, som vida överglänser Nest Mini men inte riktigt når upp till Nest Audio. Basen är faktiskt inte alls illa för en högtalare av den här blygsamma storleken och ljudet känns väl balanserat. Equalizer för bas och diskant återfinns i Google Home-appen.

Än så länge en stabil upplevelse, men en sak stör. Navigeringen, som sker med svep och duttar över skärmen, känns långsam och ibland något ointuitiv. Fönster tar ibland god tid på sig att ladda och animationerna är långt ifrån friktionsfria. Det är svårt att lära sig när man ska svepa åt vilket håll för att avancera eller retirera bland fönstrena och inte ens efter två veckor sitter det i ryggmärgen.

Inte heller styrningen med snabbgester gör oss direkt stumma av beundran. Det går att dutta i luften framför sensorn för att exempelvis pausa och spela Spotify-musik eller stänga av ett irriterande larm på morgonen, men ofta misslyckas gesten med resultatet att ingenting händer. Det är mer pålitligt att dutta på skärmen, även om man kanske måste ta ett extra kliv för att nå den.

Nya Nest Hub saknar alltså kamera, vilket gör att du inte kan ringa videosamtal med den. Du kan däremot ta emot dem. Samtalsstödet hanteras som vanligt via Google Duo, något som kräver att både du och den du vill prata med är registrerade för det.

Hopp i snarklådan!

Nest Hub från 2019 gjorde sig som sagt bäst i köket, där den blev en uppskattad receptkompanjon och fotoram för egentagna bilder. Men den nya modellen ska alltså placeras på ditt nattduksbord. Intresset för sömnmätning och sovandets effekt på den allmänna hälsan ökar, särskilt nu under pandemin, och Google placerar sig starkt i segmentet i och med Fitbit-uppköpet.

Nest Hub tar alltså en lite annan approach och läser av ditt sovmönster utan att du behöver fästa någon påträngande teknik på kroppen. Pedagogisk enkelhet står uppenbarligen i fokus, för det är inga avancerade mätvärden Nest Hub presenterar för oss på morgonen. Men ibland är enkelhet det bästa för att hjälpa oss ändra på sovmönster och dåliga vanor.

Efter premiärnattens sömn redovisas sovtid kontra samtlig sängliggande tid i en effektivitetsprocent. Denna jämförs med användarens angivna sovpreferens och är antingen "för lite", "för mycket" eller "lagom". Men sömnens kvalitet mäts också efter rörelsemönstret, där oroliga perioder, snarkningar och hostningar pekas ut på en tidslinje. Det går också att se hur många andetag som tas per minut under hela natten.

Var för sig säger de här statistikpunkterna inte särskilt mycket, men Google gör ett bra jobb med att sätta datan i ett sammanhang och uppmuntra användaren att tänka på vissa saker i samband med sänggående. Den som upprepade gånger har svårt att vakna på utsatt tid på morgonen kan få handfasta tips för att detta ska underlättas. Men det finns också praktiska verktyg, som möjligheten att ställa in ett belysningsläge som gradvis ökar ljusstyrkan på morgonen. För insomningshjälp finns bland annat en uppsjö med olika avslappnande ljud, oftast hämtade från naturen.

Enligt Google mäts enbart personen som ligger närmast (tack vare radarn), men det finns inga bevis på exakt hur detta säkerställs. Går man och lägger sig olika tid kan det vara värt att beakta, exempelvis. Även om datan verkar trovärdig är det svårt att inte argumentera för att Nest Hub gör sig bäst i ett singelhushåll. Mätresultaten redovisar inte direkt några avvikelser från den egenupplevda sömnperioden och helhetsintrycket är att sömnspårningen i Nest Hub fungerar riktigt bra. Google är noga med att poängtera att ljudddatan hanteras lokalt på enheten och inte skickas iväg någonstans för analys.

Googles nya sömnspårningsfunktioner går under namnet Sleep Sensing. I recensionsguiden står att dessa är kostnadsfria att ta del av "fram till nästa år", vilket är en supertydlig indikation på att sömnmätningen därefter kommer att kosta pengar. Troligtvis i någon form av abonnemang. Det är i dagsläget omöjligt säga om det eventuella framtida priset kommer att vara "värt det", men för en rimlig månadspeng är intrycket definitivt att Sleep Sensing kan komma till stor nytta.

Specifikationer

Produkt: Nest Hub (Gen 2)

Testad: April 2021

Tillverkare: Google

Skärm: 7 tum med touch

Element: 1,7 tum

Mikrofoner: 3 st

Anslutningar: Wifi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.0, Thread (saknar funktionalitet för närvarande)

Övrigt: Soli-rörelsesensor, ljussensor, temperatursensor

Röststyrning: Google Assistent

Tjänster: Inbyggd Chromecast

Storlek: 120 x 177 x 69,5 millimeter

Vikt: 558 gram

Rek. pris vid test: 1 149 kronor