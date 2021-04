Dolt i Twitter-appen finns en ny knapp som ser ut att kunna fungera som ett sätt att ge dricks till enskilda profiler. Detta har Twitter-användaren Jane Manchun Wong grävt fram, rapporterar The Verge.

Jane Manchun Wong har även lyckats hitta tecken på att Twitter håller på att testa funktionen internt just nu.

En liknande funktion finns redan i Twitters ljudbaserade app Spaces, där följare kan ge dricks till användareprofiler genom betaltjänster som Patreon, PayPal, och liknande. En liknande funktion skulle alltså kunna vara på väg till Twitter nu.

Twitter is working on Tip Jar right on the user profile https://t.co/kqzQmiDFKc pic.twitter.com/VacGyJJ8DU