Under fredagen briserade vad som kan komma att bli årets största spelarövergång på CS: GO-scenen. Det kungjordes att den välmeriterade danska spelaren Nicolai "Dev1ce" Reedtz ska lämna de forna världsmästarna, Astralis, för att börja spela för Ninjas in Pyjamas.

Under sin tid i Astralis har dansken vunnit så gott som allt som finns att vinna på den högsta nivån. Laget spelade så bra att de är uppe i diskussion som det bästa laget e-sporten någonsin skådat, där det enda motståndet är just Ninjas in Pyjamas under sin storhetstid. De vann bland annat fyra majors. Som enskild prestation har han dessutom rankats som topp fem i världen varje år sedan 2015 och nått sin bästa placering 2018 då han rankades som näst bäst, endast slagen av Oleksandr "S1mple" Kostyliev.

Att välja att byta lag var ett svårt beslut, men efter att ha bott i Stockholm under en period och pratar även svenska är ska dansken vara säker på att han har valt rätt lag. ‘’När majorn i Stockholm är på ingång är mitt största mål att ta hem titeln till Sverige’’.