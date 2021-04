Under natten till söndagen anordnades årets Oscarsgala och det blev rejäl jackpott för Netflix som lyckades kamma hem sju statyetter.

Långfilmerna Ma Rainey's Black Bottom och Mank fick två priser vardera, medan kortfilmerna Two Distant Strangers och If Anything Happens I Love You fick var sitt pris. Dessutom utsågs Bläckfisken och jag (My Octopus Teacher) till bästa dokumentär.

Nyligen avlidna Chadwick Boseman hade chansen att vinna utmärkelsen för bästa manliga skådespelare för sin insats i Ma Rainey's Black Bottom, men priset gick i stället till Anthony Hopkins i The Father.

Disney kan å sin sida glädjas över att förhandsfavoriten Nomadland vann priserna för bästa film, bästa kvinnliga skådespelare (Frances McDormand) och bästa regissör (Chloé Zhao). Nomadland kommer att kunna ses på Disney Plus från och med fredag (30 april).

En lista över alla årets Oscars-vinnare (och nomineringar) finns tillgänglig hos den amerikanska tv-kanalen ABC.