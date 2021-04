Netflix har nu avslöjat sina planer för filmsommaren. Under perioden lovar streamingtjänsten att släppa nya filmer varje vecka. Än så länge har 13 av dem fått bekräftade släppdatum

Carneval (2 juni)

Awake (9 juni)

Wish Dragon (11 juni)

Skater Girl (11 juni)

Fatherhood (18 juni)

Jagame Thandhiram (18 juni)

Good on Paper (23 juni)

The Ice Road (25 juni)

America: The Motion Picture (30 juni)

Resort för Love (29 juni)

The Last Mercenary (30 juli)

Sweet Girl (20 augusti)

He's All That (27 augusti)

Den som vill se en full lista på sommarens titlar kan titta här.

Bland de större produktionerna syns The Mitchells vs. The Machines, en animerad film om en familj som måste rädda världen från ett robotuppror, producerad av gänget bakom Spider-man: Into the Spider-verse.

Army of the Dead där regissören Zack Snyder återvänder till zombiegenren med en film om en grupp legosoldater som försöker råna ett kasino under ett zombieutbrott.

Fatherhood där komikern Kevin Hart syns i en dramatisk roll som familjefar.

Den Alicia Keys producerade komedin Resort to Love.

Dokumentären Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed om målaren och programledaren med samma namn.

Animerade America: The Motion Picture där Channing Tatum axlar rollen som George Washington.

Samt den efterlängtade uppföljaren Kissing Booth 3.

