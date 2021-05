Läs också:

Hos Paramount Plus finns serier från bland annat Showtime, Comedy Central och givetvis Paramount. Har du precis skaffat ett abonnemang och har svårt att veta vad du ska börja streama? Här är några av serierna vi tycker du ska spana in på den sprillans nya streamingtjänsten!

Two Weeks To Live

Efter ett instängt liv med en överkontrollerande mamma rymmer Kim hemifrån för att leva livet till fullo och hämnas sin pappa, som dog under mystiska omständigheter när hon var liten. Med en fantastisk "leva var dag som om den vore den sista"-attityd bockar hon av sin bucket list.

Genre: Komedi, drama

Betyg IMDB: 6,7

Se Two Weeks To Live på Paramount Plus här!

Awkwafina is Nora from Queens

Nora är 30 år, har inga större ambitioner eller mål i livet och bor fortfarande hemma med sin pappa och farmor. En dag bestämmer hon sig för att ge sig av och börja stå på egna ben. På sin väg mot att tjäna sitt eget leverne hamnar hon i diverse dråpliga situationer. Som titeln varslar om är det ingen mindre än Awkwafina, känd från bland annat Crazy Rich Asians och The Farewell, som både skapat och spelar huvudrollen i serien.

Genre: Komedi

Betyg IMDB: 7,1

Se Awkwafina is Nora from Queens på Paramount Plus här

Twin Peaks

Spänn fast säkerhetsbältena, det är dags att åka tillbaka till den lilla staden Twin Peaks som tog världen med storm när serien först dök upp tv:n i början av 90-talet. På Paramount Plus kan du följa Dale Cooper i sin utredning att hitta vem som dödade Laura Palmer i de första två säsongerna av Twin Peaks, samt den nya, tredje säsongen från 2018. Här finns även filmen Fire Walk With Me som utspelar sig innan seriens början.

Genre: Thriller

Betyg IMDB: 8,8

Se Twin Peaks på Paramount Plus här

Dexter

Han kanske verkar vara en respektabel blodanalytiker på dagarna, men på nätterna tar Dexter Morgan lagen i egna händer och mördar de som slunkit undan rättvisan. På Paramount Plus finns just nu alla åtta originalsäsonger och i höst kommer även rebooten att finnas tillgänglig på streamingtjänsten.

Genre: Deckare, drama

Betyg IMDB: 8,6

Se Dexter på Paramount Plus här

Billions

Advokaten Chuck Rhoades får nys om att allt inte riktigt står rätt till med hedgefond-mogulen Bobby Axelrods finanser. De börjar på var sitt håll dra i alla trådar och skyr inga medel för att sätta dit varandra. Ett riktigt avancerat drama med fantastiska skådespelarinsatser där det gäller att koncentrera sig för att hänga med i svängarna.

Genre: Drama

Betyg IMDB: 8,4

Se Billions på Paramount Plus här