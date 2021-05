Efter en lång tids väntan, ett i mångas ögon katastrofalt avslut på Game of Thrones och en till och med inställd spin off-serie verkar det till slut som om vi ser en viss framgång för den framtida Game of Thrones-spin off serien House of the Dragon. Nu har nämligen HBO publicerat bilder från inspelningen!

Med tanke på den här utvecklingen tänkte vi gå igenom vad mer vi vet om House of the Dragon. Här är allt du behöver känna till om denna "prequel" till Game of Thrones:

När utspelar den sig?

House of the Dragon är baserad på boken Fire and Blood av George RR Martin, som även är författaren bakom Sagan om is och eld, som Game of Thrones-serien baseras på. Händelserna i Fire and Blood, eller Eld och Blod, påbörjas cirka 300 år innan serien Game of Thrones. Precis som i sagda serie cirkulerar handlingen här runt vem som ska ta över järntronen.

I House of the Dragon är däremot fokuset primärt på familjen Targaryen. De är kända för sitt vita hår och för att kunna rida drakar, som Khaleesi Daenerys Stormborn och Mother of Dragons är släkt med. Efter en lång tids stabilt ledarskap över de sju rikena börjar Targaryen-dynastin falla när kung Viserys utlyser sin dotter som tronföljare.

När har House of the Dragon premiär?

Vi har ännu inte fått ett officiellt lanseringsdatum för House of the Dragon, bara att den kommer att gå att se någon gång under 2022. Föga förvånande är det alltså HBO:s plattform som gäller, det vill säga HBO Nordic för oss och HBO Max i USA. Om HBO Max kommer till Sverige lagom till premiärdatumet för House of the Dragon återstår att se.

Vilka är med i serien?

Om du var missnöjd med hur de senaste säsongerna av Game of Thrones och därför är orolig för att detsamma ska ske med House of the Dragon, då kan vi lugna dig med att det inte är samma producenter bakom den här serien. Däremot hittar vi till exempel Miguel Sapochnik bland regissörerna, som stått bakom fantastiska avsnitt som Battle of Bastards tidigare.

Avsnittet Battle of the Bastards i Game of Thrones sjätte säsong är en av de mest prisbelönade avsnitten någonsin i någon serie.

Eftersom House of the Dragon utspelar sig flera hundra år innan Game of Thrones kommer vi att förmodligen inte se några bekanta ansikten från den tidigare serien. Här är några av karaktärerna som vi fått bekräftat är med i serien och kort vad vi vet om deras historia. Observera att det dyker upp några eventuella spoilers här, läs med försiktighet om du inte är insatt i Westeros-historia.

Karaktärer och skådespelare i House of the Dragon