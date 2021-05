Pandemiåret 2020 var svårt för många företag, men gav rejäl skjuts åt vissa branscher, inte minst spelindustrin. När folk tvingades sitta hemma och i många fall inte kunde jobba eller gå i skolan var de tvungna att hitta på något, och många verkar ha valt att spela.

Det märktes när Nintendo presenterade sin årsrapport för det brutna räkenskapsåret som slutade sista mars. Totalt under året såldes 28,83 miljoner Switch-konsoler, en ökning med 37 procent jämfört med året innan, rapporterar Polygon.

Spelförsäljningen ökade lustigt nog nästan exakt lika mycket, från 168,72 till 238,88 miljoner spel. Det mest sålda spelet under året var Animal Crossing: New Horizons som sålde 20,85 miljoner exemplar. Spelet släpptes i mars 2020 och blev en succé under den första covid-nedstängningen.