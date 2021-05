Nu står det klart att den första säsongen av den nya Marvel-serien Loki får premiär på Disney Plus onsdagen den 9 juni.

Återigen är det Tom Hiddleston som spelar Loki, en karaktär som baseras på den sluge asaguden Loke. Handlingen i den nya serien utspelas efter händelserna i Avengers: Endgame där det skapades en ny tidslinje.

Så här ser trailern för Loki ut:

I övriga roller ser vi bland annat Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku och Richard E. Grant.

Den första säsongen av Loki består av sex avsnitt, alltså ett liknande upplägg som användes för den senaste Marvel-serien The Falcon and the Winter Soldier.