I 15 år har Liveleak varit en videosajt som tillåtit publicering av våldsamma videos som mer konventionella videosajter inte tillåtit. Med åren har sajten blivit en återkommande del av internetkulturen som definierats av sitt kontroversiella innehåll.

Liveleak fick bland annat stor uppmärksamhet under 2014 när den tillätt en video som visade hur terrorgruppen IS högg huvudet av den amerikanska journalisten James Foley. Liveleak sa efteråt att de inte längre skulle tillåta halshuggningsvideos av IS.

Nu har Liveleak stängts ner, rapporterar The Verge.

Sajtens webbadress leder istället vill videosajten Itemfix som uttryckligen inte tillåter användare att ladda upp våldsam media.

I ett blogginlägg på Itemfix skriver Liveleaks grundare, Hayden Hewitt, att var sak har sin tid och att "Världen har ändrats mycket de senaste åren och internet med den och vi som människor."

Han skriver att Itemfix är något helt annat än Liveleak och ser fram emot att jobba med sajten samtidigt som han förstår att många kommer bli upprörda av beslutet. I en video på Hayden Hewitts Youtube-kanal, Trigger Warning, säger han att det med tiden blev en kamp att hålla igång Liveleak och att han och teamet inte orkade fortsätta kämpa.

Hayden Hewitt går inte in på några detaljer gällande varför Liveleak stängts ner men konstaterar att:

"Allt är annorlunda nu, allt går vidare... Jag gillar det inte. Jag gillade det mycket bättre när det var vilda västern."

