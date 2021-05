2006 grundades spelföretaget Riot Games och det skulle inte dröja lång tid innan deras debutspel skulle ta världen med storm. League of Legends har blivit världens mest spelade spel och är den e-sport som har flest tittare. Utvecklarna har sedan dess lanserat flera nya spel, bland annat det nya skjutarspelet Valorant.

Nu tar sig företaget an en ny satsning; att tillsammans med Netflix skapa en serie baserad på League of Legends universum. Arcane, som serien är döpt till, kommer att handla om två ikoniska karaktärer från spelet, och kraften som kommer dela dem.

‘’Arcane startade som ett kärleksbrev åt våra spelare och fans, som bett oss om filmatisk upplevelse som går djupare in i världarna och karaktärerna i League of Legends’’ sa Shauna Spenley, Global President of Entertainment hos Riot Games.

Arcane kommer släppas under hösten 2021.