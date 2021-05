Tesla har nått en ny milstolpe vad gäller sina ”Superchargers”. Under fredagen berättade Tesla, på ett nytt Twitter-konto kallat Tesla Charging, att man nu har 25 000 laddare över hela världen. Laddarna är fördelade över 2 700 platser.

Förra veckan öppnade Tesla åtta nya stationer, och fler är planerade i framtiden.

25k Superchargers around the world — and counting pic.twitter.com/UzyFergQJ3