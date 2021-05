Testad mobil: Xiaomi Mi 11 Lite

Pris: Från 4 490 kronor på Prisjakt

Mobiler med tillägget Lite eller Light i slutet av sitt namn brukar vara enklare versioner av tillverkarnas toppmodeller, med lägre prestanda, enklare komponenter och färre funktioner till ett lägre pris. Men de gör sällan skäl bokstavligen för namnet, utan är i samma storleks- och viktklass. Därför är Xiaomi Mi 11 Lite 5G uppfriskande, då det är en riktig tunnis och lättviktare.

Betyg 4 av 5 Omdöme En av årets hittills roligaste mobil-överraskningar. Xiaomi Mi 11 5G är inte perfekt, men nackdelarna är små, få och kan överkommas. Den ger mycket prestanda för pengarna, all modern uppkoppling du kan begära, läcker design och en förvånansvärt sympatisk kamera. Hatten av således. Positivt Slimmad och lätt för sitt format

Bra prestanda i mellanklass

Bra batteritid

Överraskande bra huvud- och selfiekameror Negativt Inte mest bekväma utformningen

Fler måttliga kameror

Mi 11 Lite finns i två versioner, den som bara heter Mi 11 Lite och Mi Lite 5G. Det är inte bara 5g-stöd som skiljer dem åt, 5g-modellen har även snabbare processor, wifi 6 istället för wifi 5, Gorilla Glass 6 framför skärmen istället för Gorilla Glass 5, och en bättre selfie-kamera.

Enstaka butiker säljer Mi 11 Lite utan 5g, men officiellt är det bara 5G-modellen som är släppt i Sverige. Kontrollera att det är rätt version innan du slår till.

Färgglad och tunn

Mi 11 Lite 5G finns i tre olika färger, en gul, en minigrön och en mer konservativt svart. Vi välkomnar alltid vågade färgval, telefonen är riktigt stilig att titta på, med lätt rundade metallglänsande kanter och mattfrostad baksida.

En ljusstark amoled-skärm med bra färgegenskaper.

Telefonen är som sagt slimmad, bara sju millimeter tjock, förutom just kameradelen som sticker ut en dryg millimeter. Vikten är också låg med tanke på att det är en telefon med stor 6,55 tum skärm och ett dito batteri på 4 250 mAh.

Det levererar stabilt lång driftstid, upp emot 20 timmar av aktivt blandat användande i våra tester, även om enskilda appar kan tömma krafterna snabbare. En full dag från morgon till sen kväll ska för det mesta inte vara ett problem. Behöver du fylla på batteriet går det snabbt med medföljande snabbladdare med 33 watts effekt.

Inte ideal att greppa

Det stora batteriet gör den tunna formen desto mer imponerande. Både bak- och framsida är täckta av glas. Ramen är av plast, men har hög kvalitetskänsla. Själva formen på telefonen är dock mer snygg än praktisk, det blir inte ett lika naturligt och stadigt grepp med en plan baksida och tunna kanter med skarpa vinklar.

För ett stadigare grepp och extra skydd för den glastäckta baksidan rekommenderar vi att du använder det medföljande transparanta silikonskalet. Telefonen har ett visst fukt- och stänkskydd med ip53-klassning.

På-knappen är även fingeravtrycksläsare. Det är en av de minsta sådana vi sett, men den fungerar förvånansvärt bra att använda. Det krävs fler tryck att registrera ett finger än vad det gör med en läsare med stor yta, men identifieringen är sedan snabb och i våra tester säker.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G är bara sju millimeter tjock.

Prestanda räcker långt

Mi 11 5G drivs av en helt ny Qualcomm-krets, Snapdragon 780G. Det är den snabbaste hittills i 700-serien, strax bakom tillverkarens 800-serie. Det är också den första av dessa vars cpu-kärnor är byggda på 5-nanometersteknik, vilket ger mer prestanda med lägre energiförbrukning. Du får sex gigabyte ramminne och 128 gigabyte lagring av ufs 2.1-typ, samt möjlighet att trycka in sd-kort på en av dess två sim-kortplatser.

Så länge vi håller oss undan från grafikkrävande spel levererar Mi 11 5G riktigt bra prestanda, cirka 25-30 procent bakom årets toppmodeller, utan att bli mer än måttligt ljummen. Eller med andra ord vad en premiumtelefon gjorde för ett år sedan, vilket fortfarande är snabbt nog för i princip allt.

Tung grafik pressar upp värmen och där är skillnaden i prestanda mot en bra smartphone med nya Snapdragon 888 mer påtaglig. Den har svårt att hålla stadig bildfrekvens i krävande spel under längre sessioner. Men även då är det svårt att klaga, det här är mycket prestanda för pengarna.

Snygg, högfrekvent skärm

Skärmen håller hög klass. Det är en av de bättre amoled-panelerna från senare år, vilket innebär ett färgomfånget med dci p3-klass och minimala avvikelser, förutom i srgb-läge, då vi tycker den får för varm färgton. Du får dock bra möjligheter att ställa in och finjustera bilden manuellt.

Två andra färgval än vår testade gröna modell. Alla tre finns i de flesta större svenska webbutiker.

Den har bra ljusstyrka, upp till 800 cd/m2 i autoläge i solljus och cirka 500 i normalläge, samt fullgod kontrast för bra hdr-effekt. Den stödjer också hdr10+ och de codecs och drm som behövs för att utnyttjas i till exempel Netflix. Bildfrekvensen går att ställa i 90 Hz-läge, som uppges vara dynamiskt för att spara batteri. Skärmen har också hög avläsningsfrekvens för pek, vilket gör skärmresponsen snärtig.

Du får stereohögtalare med hyfsat ljud, om än inte lika bra som en del topptelefoners. En del detaljer i diskanten försvinner och mellanregistret hade mått bra av mer fyllighet. Det är övertygande bred stereospridning, men inte helt perfekt. Högtalaren på ena sidan är nedåtriktad och på andra sidan är den framåtriktad och sitter bakom skärmen. Det gör att framförallt diskanten blir klart mer framträdande på den sidan.

Telefonen har inget hörlursuttag, utan det är ljud via usb c eller bluetooth som gäller. Den ska enligt uppgift ha stöd för alla de viktigaste ljudprofilerna, som ldac och aptx hd. Vi hade inte möjlighet att testa 5g-mottagningen, men på 4g och via wifi kommunicerar den snabbt och problemfritt.

Trygg fotokvalitet

Mi 11 Lite 5G har en trippelluppsättning okomplicerade men väl fungerande kameror på baksidan. Huvudkameran är en 64-megapixelsensor från Samsung, som i standardläget producerar 16-megapixelbilder med så kallad pixelbinning. Det går att fota i fullt 64-megapixelläge, men det rekommenderar vi inte då den då tappar bildstabilisering och blir påtagligt långsam att hantera.

I standardläge och automatisk hdr är den mycket lätt att hantera och levererar välbalanserade bilder med utmärkt skärpa. Den har snabb autofokus och automatik för färg och ljushantering som sällan träffar fel. Som alltid i Xiaomis mobiler får du en funktionsrik kameraapp med många extralägen, filter med mera att utforska, men för det mesta faller vi tillbaka på det trygga automatiska fotoläget.

Tre kameror. Två är godkänt bra och en är riktigt bra på det som är viktigast.

Den ger dig en fullt fungerande 2x digitalzoom som levererar bra skärpa så länge vi inte försöker zooma in mer. Du får automatiskt ett långexponerande nättläge, som inte överdriver ljuskompensationen och gör kvällsfoto både ute och inne enkelt. Du får inte den där riktiga detaljskärpan som de allra bästa mobilkamerorna har, men för en telefon i mellanklass är det riktigt bra.

Kameran filmar stabilt och bra, upp till 4k med 30 bilder i sekunden. Men för stadig bild bör du hålla dig till 1080p, annars tappar du bildstabiliseringen. Då får du både skarp och fin bild, jämn fokus- och ljusautomatik och väl godkänd ljudupptagning.

Måttligare extrakameror

Vidvinkelkameran är pålitlig men imponerar inte lika mycket. Den har åtta megapixel upplösning och fast fokus, vilket gör den snabb att hantera, men begränsar användningsområdet. Den tappar en del färgnyanser som huvudkameran plockar upp. Det är dock klart godkänt för pengarna. Nattläget fungerar även för vidvinkeln, men här kan du få problem med lång exponering, då bildstabilisering saknas.

Makrokameran på fem megapixel är ungefär lika bra. Vi kommer nära motiven, men den kan tappa en del detaljer och nyanser. Slutligen har vi en 20-megapixel selfiekamera på framsidan. Den tar skarpa och välbalanserade bilder med hög detaljering och bra fokushantering i porträttläget.

Operativsystemet är Android 11 och givetvis med Xiaomis snygga, men egensinniga, MIUI-gränssnitt. Det är elegant att titta på, men kan ta tid att vänja sig vid om du kommer från en annan tillverkares mobil. Men du har många möjligheter att justera och anpassa gränssnittet efter personliga preferenser.

MIUI skulle behöva rensa upp i apputbudet. Ikonerna i foldrarna "Spel och "Fler appar" är dock bara förslag på appar du kan ladda ned, det är inte förinstallerad bloatware.

För 4 490 kronor får du en snygg telefon med egen stil, tunn och överraskande lätt men fortfarande med hög byggkvalitet. Den har gott om prestanda för pengarna, hög lägstanivå på skärm och ljud, och en överraskande bra kamera som utan att göra något märkvärdigt levererar problemfri kvalitet. Går det att begära mycket mer?

Specifikationer

Produktnamn: Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Testad: Maj 2021

Tillverkare: Xiaomi

Systemkrets: Snapdragon 780G

Processor: Kryo 670 Prime 2,4 GHz + 3st Kryo 670 Gold 2,2 GHz + 4st Kryo 670 Silver 1,9 GHz

Grafik: Adreno 642

Minne: 6 GB

Lagring: 128 GB, plats för mikro sd

Skärm: 6,55 tum amoled, 1080 x 2400 bildpunkter (20:9), 90 Hz

Kameror: 64 megapixel + 8 megapixel vidvinkel + 5 megapixel makro med led bak, 20 megapixel fram

Anslutningar: Usb 2 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, wifi 6, bluetooth 5.2, agps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 11 med MIUI 12

Övrigt: Dubbla sim, fingeravtrycksläsare, stänkskydd (IP53)

Batteri: 4 250 mAh, 17 tim onlinevideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 20 tim blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 33 tim samtal

Storlek: 16,05 x 7,57 x 0,68-0,95 cm

Vikt: 159 gram

Rek. pris: 4 490 kr

Prestanda

Antutu Benchmark 9: 526 962 poäng

Geekbench 5: 2 893 poäng

Geekbench 5 en kärna: 802 poäng

3dmark Wild Life: 3 165 poäng

Lagring, läsning: 1013,9 MB/s

Lagring, skrivning: 731,9 MB/s