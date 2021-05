Under 2020 skulle det bli e-sportfest i Stockholm i samband med att Dota 2-mästerskapet The International skulle äga rum i Globen. Sedan kom coronapandemin och turneringen ställdes in.

Nu är det klart att The International kommer tillbaka 5 augusti i år och kommer att äga rum i Stockholm. Prissumman för i år ligger på 40 miljoner dollar, motsvarande cirka 336 miljoner kronor.

Det är än så länge oklart i vilken mån som publik kommer tillåtas på plats under turneringen.

Valve själva skriver att de fortsätter utvärdera den aktuella situationen med coronapandemin och att deras fokus fortsätter vara att turneringen ska genomföras så säkert som möjligt. Förväntningen är att de kommer kunna berätta mer i juni.

