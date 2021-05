Katy Perry har nu släppt sin nya musikvideo för låten "Electric" där popartisten får sällskap av ingen mindre än Pikachu från Pokémon-spelen.

"Electric" är en av flera låtar kopplade till Pokémons 25-årsjubileum. Sedan tidigare har Post Malone också släppt en Pokémon-inspirerad tolkning av "Only Wanna Be With You" och till och med hållit en hel virtuell konsert för Pokémon.

I musikvideon, som är en historia där Katy Perry och Pikachu hjälper yngre versioner av sig själva, kan Pokémon-fans se fram emot att både få se Pikachu såväl som Pichu.

