Skaparna bakom den klassiska virala videon Charlie bit my finger - again ! kommer att sälja en NFT för videon på auktion med start 22 maj. Efter auktionen kommer videon att raderas från Youtube för alltid, rapporterar The Verge.

Sedan tidigare har NFT:s för flera andra kända memes och videos som Nyan Cat, Keyboard Cat, Deal With It-glasögonen, Disaster Girl och David After Dentist sålts för höga summor.

Charlie bit my finger - again !-videon har i dagsläget över 880 miljoner visningar på Youtube.

