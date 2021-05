Idag är det premiär för den nya streamingtjänsten Staccs som riktar in sig särskilt på konserter. Streamingtjänsten ger prenumeranter tillgång till hundrtals nya och klassiska liveframträdanden samt musikdokumentärer.

Vid lanseringen finns bland annat klassiska konsertinspelningar som Queen Live at Wembley Stadium 1986, Nina Simone Live at Montreaux 1976, Tupac Live at The House of Blues 1996, The Rolling Stones Live at Checkerboard Lounge 1981 och David Bowie-Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 1973 tillgängliga.

Nya konserter kommer läggas till i katalogen allteftersom. Varje konsert är uppdelad per låt så det går att se konserten i sin helhet eller hoppa till specifika låtar.

Staccs finns tillgängligt på samtliga enheter och ett abonnemang kostar 119 kr/mån utan bindningstid eller 1190 kr/år. Under lanseringen finns möjligheten att få tillgång till Staccs för 599 kr/år. Nya användare erbjuds också en sju dagars provperiod.

