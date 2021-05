Det som var tänkt att bli en uppvisning för svenska Ninjas in Pyjamas när de skulle spela sin första match med nyförvärvet Nicolai "Dev1ce" Reedtz slutade istället i en smärre katastrof. De senaste dagarna har handlat om anklagelser, felbeslut och diverse andra oroligheter. Detta efter att NiP tvingades spela färdigt en onlinematch i dåliga förhållanden under fredagskvällen.

Efter endast två rundor hade hunnit spelas i Flashpoint Season 3:s första möte, mot polska Anonymo, valde svenskarna att åberopa en teknisk timeout, då de besvärades av packet loss, ett fenomen där spelarnas anslutning till spelservern påverkades.

När närmare en timme hade passerat utan att problemet lösts blev NiP tillsagda att spela matchen trots dålig uppkoppling. Trots en dominerande prestation på första kartan så förlorade man sedan de resterande två kartorna. NiP valde då att meddela på sociala nätverk om vad som hänt och skickade dessutom in en överklagan till Flashpoint.

Our players didn't push for a rematch here - we did. All they want is acknowledgement that the playing conditions were unacceptable. They have been ready to play upper or lower bracket.



We aren’t pressuring anyone. The lies put forward in the Anonymo statement are disgraceful. https://t.co/NpP3GRbUZA