Ford har lanserat sin första helelektriska pickup, som det har talats och ryktats om länge. F-150 Lightning heter den, och Ford kallar det sin mest innovativa pickup någonsin.

Det är ingen liten plutt till elbil – pickupen väger in på strax under tre ton och motorerna ger upp till 563 hästkrafter (420 kilowatt). Massiva batterier ger en räckvidd på 370 eller 483 kilometer fulladdat under genomsnittliga förhållanden enligt amerikanska EPA:s beräkningsmodell (europeiska WLTP-standarden lär ge ett annat resultat, för att inte tala om verklig körning).

Grundmodellen kostar strax under 40 000 dollar i USA, en viktig markering från Ford, och har bland annat fyrhjulsdrift som standard.

Under huven framtill finns ett bagageutrymme på 400 liter som till exempel kan rymma två uppsättningar golfklubbor. Där finns också både usb- och vanliga vägguttag med 2,4 kilowatt kapacitet så att du kan ladda prylar och driva till exempel en vattenkokare om du är ute och campar eller på ett jobb.

Det kanske mest nyskapande är dock en funktion Ford kallar Intelligent Backup Power. En särskild snabbladdare som kan installeras i hemmet har ytterligare en funktion: Vid strömavbrott kan den ta ström från bilens batteri och driva hemmet med upp till 9,6 kilowatt total effekt. Ford säger att det större batteriet kan driva ett normalt hem i upp till tre dagar på det sättet.