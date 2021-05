Nu längtar vi alla efter att äntligen få ta del av filmerna från Marvel som skjutits upp på grund av pandemin. Eternals är en av de kommande titlarna som nu fått ett nytt, senare lanseringsdatum, och det ser ut som om vi kommer få se filmen i slutet av året!

Efter att en ny trailer släppts har vi ännu större inblick i vad denna storfilm kommer handla om och vilka som är med på rollistan. Här listar vi allt du behöver veta om Marvels Eternals:

Vad handlar Eternals om?

Eternals är baserad på serietidningen med samma namn, utgiven av Marvel första gången under 70-talet. I serien får vi följa Eternals, jordens främsta försvarare från ett utomjordiskt släkte. Deras främsta fiende är Deviants, som också har superkrafter men som såklart inte använder det i goda syften.

Är Eternals en del av MCU?

Den stora frågan, som alltid med nya Marvel-filmer, är såklart huruvida de ingår i vad vi kallar Marvel Cinematic Universe (MCU), och därmed utspelar sig i samma universum som Hulken, Thor, Spider-Man, och resten av Avengers-gänget, eller om de likt tidigare Venom-filmen och X-men är frånskilda denna större historia.

En av de största namnen i rollistan är kanske Angelina Jolie som spelar Thena, en av Eternals starkaste krigare.

Eternals, däremot, är en solklar del av MCU, närmare bestämt en del av fas fyra i universumet. Händelserna som leder upp till att Eternals drabbar samman med Deviants i filmen ska vara en konsekvens av händelserna i senaste Avengers-filmen Endgame. I trailern får vi dessutom se en kort sekvens där Tony Stark och Steve Rogers omnämns.

Vilka är med?

Självklart är Eternals fylld till brädden med välkända och hyllade skådespelare. Här är några av de namn som vi fått bekräftat och vilka karaktärer de spelar:

Angelina Jolie – Thena

Gemma Chan, känd från Humans och Crazy Rich Asians – Sersi.

Richard Madden, känd från Game of Thrones – Ikaris.

Salma Hayek – Ajak.

Kit Harington, känd från Game of Thrones – Dane Whitman.

Kumail Nanjiani, känd från Silicon Valley och The Big Sick – Kingo.

Barry Keoghan, känd från The Killing of a Sacred Dear och Dunkirk – Druig.

Lauren Ridloff, känd från The Walking Dead – Makkari.

Brian Tyree Henry – Phastos.

Lia McHugh – Sprite.

Don Lee – Gilgamesh.

Eternals innehåller inte bara Kit Harington, mest känd som Jon Snow i Game of Thrones, utan även Richard Madden, som spelar hans halvbror i samma serie och som under senare tid varit en av de hetaste kandidaterna att bli nästa James Bond.

Regissören är ingen mindre än numera Oscarsbelönade Chloé Zhao, som står bakom bland annat kritikerrosade filmen Nomadland.

När och var kan jag se Eternals?

Efter att ha blivit framflyttad från att initialt ha ett premiärdatum i februari i år har vi nu fått ett nytt datum. 5 november 2021 ska Eternals gå upp på biograferna. Vidare filmen kommer finnas tillgänglig att streama på Disney Plus vid lansering i Sverige återstår att se.