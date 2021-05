Sonys experiment med att lansera Playstation-spel för pc har slagit väl ut, och företaget har nu bestämt sig för att även börja ta fram mobilversioner av spel som tidigare varit exklusiva för Playstation.

Avslöjandet gjordes av Sony Interactive Entertainments vd Jim Ryan under en presentation till investerare, rapporterar Video Games Chronicle. Beslutet baseras bland annat på att mobilspel beräknas ha haft en omsättning på runt en biljon kronor under 2020, medan konsolspel stod för ungefär hälften och datorspel en tredjedel.

Sony planerar att släppa fler och fler spel på Android och IOS under kommande år och hoppas att marknaden kommer bli allt viktigare jämfört med konsolmarknaden.

Företagets egna spelkatalog inkluderar flera populära serier som God of War, The Last of Us, Uncharted och Gran Turismo. Prestandagapet mellan spelkonsoler och de senaste mobilerna och surfplattorna har minskat med åren, så vi kan förmodligen räkna med mobilversioner som inte skiljer sig speciellt mycket från Playstation-versionerna.