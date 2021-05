Pokémon Go Fest är Niantics årliga jippo för att fira ar-spelet Pokémon Go. Efter att ha varit en lokal tillställning i en viss stad blev eventet globalt under 2020 då pandemin hindrade spelare från att resa till eventstaden.

Pandemin är långt ifrån över och Niantic verkar ha fått smak på att sälja eventbiljetter globalt, så även årets upplaga blir global. Pokémon Go Fest 2021 hålls 17–18 juli, 10:00–18:00 båda dagarna (lokal tid) och under eventet händer mycket i spelet både för de som har köpt biljett och de som nöjer sig utan.

Årets upplaga har musiktema och de som köper biljett kommer bland annat göra särskilda uppdrag där de måste välja mellan pop och rock, där belöningen är en Pikachu i pop- eller rockutstyrsel.

Den kanske största nyheten i år är dock att biljetterna bara kostar en tredjedel så mycket som i fjol.