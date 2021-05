Netflix har nu släppt en lista över streamingtjänstens mest sedda originalfilmer, rapporterar Deadline.

På förstaplatsen finner vi actionfilmen Extration med hela 99 miljoner visningar, följd av thrillern Bird Box med 89 miljoner visningar och actionkomedin Spenser Confidential med 85 miljoner.

Den fulla listan är:

1. Extraction (99 miljoner)

2. Bird Box (89 miljoner)

3. Spenser Confidential (85 miljoner)

4. 6 Underground (83 miljoner)

5. Murder Mystery (83 miljoner)

6. The Old Guard (76 miljoner)

7. Enola Holmes (76 miljoner)

8. Project Power (75 miljoner)

9. (Delad) The Midnight Sky och Army of the Dead (72 miljoner)

Likt tidigare avslöjar inte Netflix något kring vilken metod de använt för att komma fram till siffrorna och vad som klassas som en "visning".

Läs också: Ska Netflix satsa på spel? Nya rykten tyder på det