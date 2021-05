För bara några år sedan hade de snabbaste laddarna för mobiltelefoner en effekt på 15 watt. Idag räknas det som normal eller rent av långsam laddning och verkliga snabb-snabbladdare har mångdubbelt högre effekt.

Xiaomi är ett av företagen som ligger i täten av den utvecklingen, och har nu visat upp en ny laddade kallar Hypercharge som kan med 200 watt via kabel eller 120 watt trådlöst. Det räcker för att fylla ett batteri på 4 000 milliamperetimmar på 15 minuter trådlöst och 8 minuter med kabel, inklusive stegring av effekten i början av laddningen och nedsaktande på slutet.

Systemet har visats upp på en specialbyggd Mi 11 Pro och det är okänt om och när den kan dyka upp i färdiga produkter.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



