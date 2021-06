Nu kan du betala för både obegränsad mobildata och streaming på ett och samma abonnemang. Telia har lanserat ett erbjudande som kombinerar obegränsad mobildata via företagets 5g-nät och tjänsterna Netflix och C More.

Abonnemanget kostar 499 kronor i månaden de första tolv månaderna och därefter 659 kronor i månaden om du väljer 24 månaders bindningstid. Vill du slippa bindningstiden gäller det senare priset från start. Netflix och C More ingår så länge du har abonnemanget, och inte som en tidsbegränsad bonus.

Telias har sedan tidigare ett abonnemang med obegränsad data och C More. Det kostar 609 kronor i månaden, så Telia tar alltså 50 kronor i månaden för Netflix. De som redan har ett Netflix-konto kan fortsätta använda det.